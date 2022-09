News |

Mercoledì 24 agosto lo Speciale “Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”

Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Con Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese vi mostriamo, nello Speciale in onda mercoledì 24 agosto in prima serata su Italia1, la sua ricostruzione. In una lunga intervista in carcere racconta perché, in uno dei casi cronaca più dibattuti degli ultimi anni, è convinto di essere stato vittima di troppi errori investigativi e perché si proclama innocente