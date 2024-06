News | Nuova MINI Countryman, una tuttofare minimalista Nuovo design, ancora più digitale, sicura, facile e divertente da guidare, disponibile anche in versione completamente elettrica. Con le Iene Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis scopriamo la nuova MINI Countryman

CONTENUTO SPONSORIZZATO

“Quando osservare ciò che ci circonda è stimolante… e farlo in macchina lo è ancora di più!”. Con le Iene Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis scopriamo la nuova MINI Countryman e le novità di questa tuttofare minimalista.

Nuovo Design: Charismatic Semplicity

MINI Countryman è la più grande e la più versatile dell'intera gamma di modelli MINI. Questa vettura tuttofare è agile in città, confortevole in campagna e adatta anche a viaggi fuori dalle strade asfaltate

Più alta, più lunga, più MINI, con oltre sei centimetri in più in altezza a seconda della motorizzazione selezionata e tredici in lunghezza, la nuova MINI Countryman è cresciuta rispetto al modello precedente. Con passaruota più larghi, un carisma unico e un design moderno e minimalista. Il design della nuova generazione di modelli MINI è moderno, digitale e inconfondibile. Con la sua silhouette imponente e minimalista, la nuova MINI Countryman rappresenta il fascino, la versatilità e l'affidabilità di un veicolo crossover compatto. Il carattere off-road della vettura è definito dalle tipiche proporzioni MINI. Gli sbalzi corti, il cofano corto e il contrasto tra il passo lungo e le ruote grandi combinano le classiche caratteristiche di design MINI con una carrozzeria dall’aspetto atletico.

La riduzione all'essenziale fa sì che le caratteristiche di design tipiche di MINI, come la divisione visiva in tre parti del corpo vettura, l'area dei finestrini e il tetto a contrasto, abbiano un impatto ancora maggiore, rendendo il nuovo linguaggio di design ancora più efficace.

Esperienza digitale



La plancia della nuova MINI Countryman si presenta senza un display dietro al volante di serie: tutti i contenuti rilevanti vengono visualizzati tramite il Display Centrale OLED. Questa riduzione all'essenziale apre la visuale sul davanti, modellando l'ampio abitacolo con componenti di alta qualità e dal design intelligente.

Come quadro strumenti, la MINI Interaction Unit è al centro dell’esperienza e del comfort. Composta dal display OLED centrale, nuovo punto di riferimento nel settore grazie alla sua alta risoluzione e, per la prima volta, forma rotonda. Grazie al MINI Operating System 9, sviluppato internamente dal BMW Group su uno stack software Android Open Source Project (AOSP), tutte le funzioni della vettura possono essere gestite in modo intuitivo tramite il tocco o la voce.

Nella nuova MINI Countryman è possibile controllare numerose funzioni utilizzando il primo assistente vocale del marchio. Il MINI Intelligent Personal Assistant può essere attivato con il saluto "Hey MINI" o utilizzando il pulsante sul volante "push-to-talk". La comunicazione con questo compagno di viaggio virtuale è particolarmente precisa grazie al riconoscimento vocale migliorato.

Durante la guida, il sistema di navigazione MINI di serie, in combinazione con il pacchetto opzionale MINI Connected, fornisce un supporto importante attraverso visualizzazioni realistiche in 3D.

Assistenza alla guida e sicurezza

Oltre al noto Cruise Control automatico attivo, l'Assistente di sterzata e di controllo corsia supporta la guida laterale come parte del pacchetto optional Driving Assistant Plus. Lo sterzo intelligente aiuta il guidatore a rimanere in carreggiata. Il maggiore comfort offerto dai sistemi di assistenza alla guida offre un migliore controllo del veicolo, sollevando il conducente dagli aspetti monotoni e meno impegnativi della guida.

Il pacchetto opzionale Driving Assistant Professional comprende una nuova funzione che aiuta il conducente a prendere l'uscita giusta sulla base di un sistema semi-automatico di livello 2. Di serie, il nuovo Trailer Assistant aiuta nelle manovre di parcheggio con un rimorchio e offre consigli sull'angolo di sterzata necessario durante la retromarcia. Oltre alle funzioni di parcheggio automatico e al Parking View a 360 gradi, la nuova MINI Countryman è in grado di identificare più chiaramente i possibili spazi di parcheggio grazie a 12 sensori a ultrasuoni e a quattro telecamere Surround View, e può anche avviare autonomamente le procedure di parcheggio in spazi ristretti.

Nuova generazione di motori

Nuova MINI Countryman viene offerta in tre varianti a benzina: MINI Countryman C con trazione anteriore, MINI Countryman S ALL4 a trazione integrale e, come modello a potenza maggiorata e trazione integrale, nella variante MINI Countryman JCW ALL4, alle quali viene affiancata la motorizzazione diesel MINI Countryman D.

Accanto alle tradizionali motorizzazioni termiche, Nuova MINI Countryman è disponibile in due varianti 100% elettrice: MINI Countryman E da 150 kW/204 CV e MINI Countryman SE ALL4 da 230 kW/313 CV.

La batteria di All-Electric MINI Countryman può essere caricata a corrente alternata fino a 22 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile in entrambi i modelli completamente elettrici con 130 kW. Ciò significa che bastano poco meno di 30 minuti di ricarica presso una stazione di ricarica rapida per caricare la batteria dal 10% all'80%.

MINI Experience Modes

Uno dei punti forti della nuova MINI Countryman sono le MINI Experience Modes. Ogni modalità offre una grafica dedicata del Display centrale e una propria Ambient Light. Con un solo comando, l'aspetto e l'atmosfera dell'abitacolo cambiano completamente. Le varie modalità enfatizzano aspetti diversi del modello, consentendo di personalizzarlo a proprio piacimento.

Le MINI Experience Modes, tramite optional, migliorano l'esperienza di guida all'interno della vettura grazie a un proiettore posto dietro il display centrale. Il cruscotto si illumina così di diversi motivi e colori con speciali grafiche luminose, a seconda dell’Experience Mode selezionata.

Nuovi orizzonti con materiali innovativi

Negli interni della nuova MINI Countryman, le forme chiare sottolineano il nuovo linguaggio di design. La plancia con tessuto bicolore crea una sensazione di spazio nuova e particolarmente accogliente. Il tetto panoramico in vetro (optional) porta più luce all'interno dell'abitacolo, mentre i sedili di alta qualità garantiscono comfort e sicurezza.

Materiali di alta qualità, tecnologia innovativa e illuminazione personalizzabile creano un'esperienza di guida coinvolgente.

La nuova MINI Countryman offre inoltre il massimo livello possibile di sostenibilità. Ciò include la rinuncia a tutti gli elementi decorativi cromati degli esterni e degli interni, nonché la produzione dei cerchi in lega leggera fusi con alluminio riciclato fino al 70%. In combinazione con l’utilizzo di elettricità verde per la produzione, è stato possibile ridurre le emissioni di CO2 rispetto ai processi di produzione convenzionali. Inoltre, non sono necessarie materie rare per la produzione degli efficienti motori.

Le superfici, l’interno delle portiere, il pavimento del veicolo e i tappetini sono realizzati in poliestere riciclato. Questa alternativa di alta qualità, colorata e confortevole, ai materiali tradizionali riduce significativamente le emissioni di CO2 lungo la catena del valore e utilizza meno acqua nella produzione rispetto al cotone.

I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Mini