News | Le Iene e MINI ancora insieme: "Autenticità, valori genuini e spirito irriverente" Contenuto sponsorizzato Una partnership che fonde l'energia e la determinazione degli inviati del programma col carattere unico del brand. Veronica Ruggeri testimonial d'eccezione per un sodalizio all'insegna di innovazione e sostenibilità

La collaborazione tra "Le Iene" e MINI si rinnova per un'altra stagione, consolidando un legame che unisce due realtà iconiche accomunate da valori come l'innovazione, l'audacia e l'attenzione verso il sociale. MINI Italia ha consegnato una nuova flotta di vetture, prevalentemente elettriche, che accompagneranno gli inviati del celebre programma di Italia 1 nei loro appostamenti e nelle loro inchieste.

Spirito irriverente e connessioni autentiche - Alla cerimonia di consegna delle chiavi, Federica Manzoni - Head of MINI Italia - ha sottolineato l'importanza di questa partnership. "Abbiamo scelto Veronica Ruggeri come testimonial proprio per sottolineare il legame tra MINI e Le Iene per la loro propensione alle sfide, innovare e farsi portavoce in modo genuino di valori come l'attenzione verso l'altro, la condivisione e la volontà di creare connessioni autentiche con le persone - ha spiegato -. Per noi questo delinea il concetto di community facendo tutto col sorriso, ma col tono irriverente che caratterizza da sempre il nostro brand".

Sulla stessa lunghezza d'onda Veronica Ruggeri, volto storico de Le Iene, che si è detta entusiasta di rappresentare MINI: "Guidare la Mini Aceman SE è un'esperienza unica. E' divertente, sostenibile e perfetta per le nostre avventure sul territorio. Questo rinnovo è la conferma di un legame speciale tra Le Iene e MINI, che condividono la stessa energia e voglia di fare la differenza"

Mini

Mini Aceman SE - All’interno della flotta MINI a disposizione degli inviati de Le Iene, a spiccare su tutte è la Mini Aceman SE, modello elettrico da 208 CV con circa 400 km di autonomia. Definita l'asso della gamma MINI grazie alle sue tecnologie avanzate e al design distintivo, Mini Aceman SE incarna l'evoluzione del brand verso un futuro sostenibile, senza mai rinunciare al carattere audace che è nel DNA del brand. Dotata di un infotainment all'avanguardia, un abitacolo privo di cromo e pelle per un approccio eco-friendly e capace di fornire un'esperienza di guida che conserva il tipico "go-kart feeling" del marchio, questa vettura rappresenta il simbolo di una mobilità elettrica che non scende a compromessi, unendo stile, prestazioni e responsabilità ambientale.

La flotta elettrica di MINI non solo supporterà da vicino le inchieste de Le Iene, ma rappresenta anche un passo avanti nella missione del brand di promuovere una mobilità più green, senza perdere di vista il suo spirito irriverente e innovativo. Con la Mini Aceman SE al centro della scena, MINI e Le Iene sono pronte a continuare il loro viaggio insieme, tra sfide, sorrisi e un futuro sempre più sostenibile.

I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Mini Italia