Max Andreetta aveva già raccontato di Roberta e di come dopo aver mangiato del salmone affumicato con una concentrazione altissima di Listeria aveva contratto la meningite ed entrata in coma. Siamo tornati dall'importatore del salmone e abbiamo scoperto che oltre a non venire rispettata la catena del freddo succede c'è dell'altro

Guarda la puntata del 8 aprile