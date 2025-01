La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto.

Patrizia Nettis, ritrovata nel suo appartamento in Puglia il 26 giugno 2023, per il professor Bacco non si sarebbe suicidata. E anche i genitori della figlia escludono che la figlia si sia potuta ammazzare. Max Andreetta cerca di far luce sulle ombre che ruotano intorno alla morte di Patrizia: suicidio o omicidio?

