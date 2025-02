Giorgia Meloni ha assicurato che i centri in Albania funzioneranno, forse in futuro ma oggi no. La corte d'appello di Roma ha sospeso il trattenimento di quarantatré migranti salvati al largo di Lampedusa e trasferiti in Albania, disponendo di ricondurli in Italia. Un fallimento che ci è costato almeno seicentocinquantatré milioni di euro