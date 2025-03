Il convento di Santo Spirito a Firenze ospita sia i frati Agostiniani che l'esercito italiano. Ma il Ministero della difesa, visto che non ha più bisogno della struttura, ha disposto un bando vinto da una società che trasformerebbe il convento in una struttura per anziani. I frati non ci stanno e anche Stefano Corti si è unito alla loro battaglia