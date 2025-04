Davide Barzan ha rappresentato la difesa di tutte le persone finite nell'occhio del ciclone dopo l'omicidio di Pierina Paganelli. Ma chi è veramente Davide Barzan? La nostra iena Gaston Zama ha scoperto che in passato ha avuto una condanna in via definitiva per truffa

Guarda la puntata del 15 aprile