Caso Lucarelli: accusati di stupro, parlano i protagonisti

Giulio Golia ha intervistato Cristiano Lucarelli, ex calciatore e bandiera del Livorno. Il figlio del calciatore, Mattia insieme a Federico Apolloni, è stato accusato e condannato in primo grado per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana. La nostra iena incontrando i due ragazzi ha ascoltato il loro racconto su cosa sarebbe accaduto quella sera