C'è un omicidio, ma non il movente…

Luigi Pelazza continua l'inchiesta sull'omicidio di Alban Gropcaj"ucciso in Brasile nel 2019. Alban la sera in cui fu ucciso con tre colpi di pistola si trovava in macchina in compagnia dell'imprenditore Guido Bertola. Il quale, a maggio, durante la prima udienza del processo a suo carico dovrà dimostrare la sua estraneità al fatto