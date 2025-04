Marco Manzini, per il femminicidio della moglie Giulia Galiotto è stato condannato a diciannove anni di carcere e a risarcire per più di un milione di euro la famiglia di Giulia. Il risarcimento non è ancora arrivato ma la cartella esattoriale sì. Nina è andata da Marco Manzini chiedendogli quando pagherà il debito