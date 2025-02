Il professore di chimica di un liceo in provincia di Lecce, Sergio Manni, sarebbe stato minacciato dal padre di un alunno per avergli messo delle note. Poiché la scuola non avrebbe preso nessun provvedimento a difesa del professore, lo stesso ha sporto una denuncia. Filippo Roma è andato a parlare con il preside e con il padre dello studente