Una nota catena di ristoranti specializzata nella somministrazione di carni esotiche come: zebra, bisonte, cammello, canguro e struzzo, non servirebbe ai clienti le carni che pubblicizza ma carne di manzo e cavallo. Veronica Ruggeri ha voluto verificare la testimonianza di una ex dipendente facendo analizzare la carne che le è stata servita