Come cambia il sesso quando si invecchia? Superati gli ottanta è ancora possibile fare sesso? Veronica Ruggeri con l'aiuto della dottoressa calcagni descrivono quello che i nonni fanno ma non raccontano: dai sex toys ai massaggi vaginali, agli incontri al buio, per ritornare a fare l'amore