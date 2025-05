. Sergio, al quale è stata ritirata la patente per due anni, conosce un uomo che lavora in prefettura e che dietro un compenso di dodici mila euro avrebbe promesso di procurargli una patente. Matteo Viviani spiega come funzionerebbe il business che girerebbe intorno al rilascio delle patenti

Guarda la puntata del 29 aprile