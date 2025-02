Essa, un bambino disabile, non riesce più ad andare a scuola perché abita in un'appartamento al quinto piano dove gli è vietato usare l'ascensore. Matteo Viviani non vedendo aperture da parte dei proprietari dell'immobile cerca di risolvere il problema e grazie ad Alberto Sinigallia, presidente della fondazione Progetto Arca, è riuscito a trovare un appartamento e un lavoro al padre di Essa.