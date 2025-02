Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi

Sono passati tre anni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. E mentre Trump e Putin si stanno accordando su come farla terminare lasciando fuori l'Europa, Matteo Viviani e Nicola Remisceg sono andati in Ucraina per incontrare chi sta combattendo a ridosso della prima linea, come il dronista italiano Yankee o Kevin