News | La storica maglia del rugbista Lo Cicero in nazionale all'asta per Giuseppe L’ex rugbista Andrea Lo Cicero tramite Soleterre Onlus mette all’asta la maglietta autografata della sfida dell’Italia contro la Francia al Sei Nazioni del 2012. Il ricavato andrà interamente devoluto alla famiglia di Giuseppe, il ragazzo di Lanciano finito in coma dopo un pestaggio, di cui ci ha parlato Nina Palmieri

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL’ASTA E AGGIUDICARTI LA MAGLIETTA DELLA NAZIONALE DI RUGBY DI ANDREA LO CICERO

Andrea Lo Cicero e Soleterre Onlus insieme per aiutare Giuseppe. Andrà all'asta la maglietta dell’ex rugbista indossata nel 2012, durante la sfida del Sei Nazioni contro la Francia.

La decisione è arrivata dopo aver visto il servizio di Nina Palmieri, in cui vi abbiamo raccontato la storia di Giuseppe, un ragazzo di appena 18 anni finito in coma dopo aver ricevuto un pugno in testa (QUI IL SERVIZIO).

Giuseppe trascorreva la serata insieme ai suoi amici vicino alla stazione del paese, Lanciano in provincia di Chieti. Per motivi futili hanno iniziato un battibecco con un altro gruppo di ragazzi, e dal niente è arrivato il pugno che l’ha mandato in coma.

La famiglia di Giuseppe vive a Lanciano e gli fa visita tutti i giorni all’ospedale di Pescara. Appena le sue condizioni lo consentiranno, il ragazzo verrà trasferito in un centro riabilitativo nelle Marche. La famiglia di Giuseppe, in questo momento è in grande difficoltà e affrontare le spese della trasferta per loro è complicato.

Soleterre Onlus ha messo all’asta su Ebay la maglietta donata da Andrea Lo Cicero. Il ricavato verrà devoluto interamente alla famiglia di Giuseppe. Oltre al sostegno economico Soleterre Onlus si è resa disponibile anche a offrire sostegno psicologico alla famiglia.

