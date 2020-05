News | Aziende agricole cercano braccianti: ecco come fare. Intanto è scontro nel governo | VIDEO Ci avete scritto in tantissimi dopo il servizio di Gaetano Pecoraro per avere informazioni sulle aziende che cercano braccianti. Qui vi spieghiamo come poterli contattare per inviare il vostro curriculum. Intanto il governo si spacca sulla regolarizzazione degli immigrati irregolari impiegati nella raccolta

Siete stati tantissimi a contattarci dopo il servizio del nostro Gaetano Pecoraro, che è andato a parlare con gli agricoltori colpiti dal lockdown. CI hanno raccontato delle loro difficoltà a trovare braccianti: “Manca la manodopera per la raccolta e senza di loro noi che cosa vi diamo da mangiare?”, ci hanno detto.

E siete davvero molti a chiederci come poter contattare queste aziende per proporvi a lavorare. Così insieme a Gaetano Pecoraro vi diamo gli indirizzi mail a cui poter scrivere per mandare il vostro curriculum.

Per la raccolta della frutta, l’indirizzo email a cui scrivere è ponso@ponsofrutta.it. Loro hanno bisogno di 60/70 lavoratori per raccogliere mirtilli.

L’azienda che produce vino, invece, può essere contatta alla mail vinitorelli@virgilio.it. Loro stanno invece cercando lavoratori per la prossima vendemmia.

Sul tema dei braccianti, intanto, si sta consumando uno scontro nel governo. Molti di loro, infatti, sono immigrati irregolari e il ministro per le politiche agricole, Teresa Bellanova, ha proposto di regolarizzarne fino a 600mila. Posizione accolta freddamente dal M5s, che per bocca del reggente Vito Crimi si è detto contrario a una “sanatoria” per gli irregolari.

In una posizione di mediazione sembra essersi posta il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, più possibilista di Crimi. Intanto però la Bellanova ha minacciato le dimissioni: non sappiamo come andrà a finire questo scontro politico, ma sicuramente il settore agricolo ha bisogno di un intervento immediato per riprendersi dai danni economici causati dal lockdown