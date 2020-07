News | Bar del Tribunale di Palermo cessa l'attività dopo la nostra denuncia | VIDEO Dopo il nostro servizio su presunte irregolarità al bar del Tribunale di Palermo, l’attività, che sembrava chiusa per ferie, è in realtà cessata, almeno per ora, come fa sapere il legale dei proprietari

Sembrava fossero chiusi per ferie e invece cessano l’attività i bar del Tribunale di Palermo di cui vi abbiamo parlato nel servizio di Ismaele La Vardera che potete vedere qui sopra. Come riporta il Giornale di Sicilia, attraverso l’avvocato Stefano Giordano i proprietari hanno fatto sapere che l’attività resterà chiusa sia per il calo degli affari sia per “le note vicende assurte recentemente alla ribalta delle cronache”. La Iena Ismaele La Vardera ha infatti raccontato la storia di due dipendenti del bar del tribunale di Palermo, che sostengono di essere vittime di irregolarità sul posto di lavoro. "Lavoriamo 9 ore al giorno ma siamo pagate per 4", hanno raccontato. A fare ancora più scalpore è il fatto che il bar sia gestito dalla figlia di Giovanni Torregrossa, un imprenditore simbolo della lotta alla mafia che aveva denunciato chi chiedeva il pizzo sulle sue attività.

Sul caso, come vi abbiamo raccontato qui, è stata aperta un’inchiesta a Palermo. Per adesso si tratta di un fascicolo conoscitivo contro ignoti per verificare la vicenda del presunto sfruttamento sul lavoro denunciato dalle due dipendenti.

Dopo il nostro servizio i bar, come ha riportato il Giornale di Sicilia, avevano comunicato di essere chiusi per ferie e invece ora sembra che le cose stiano diversamente. “La società ha ritenuto in questo momento opportuno fare un passo indietro, anche al fine di non compromettere in alcun modo il prestigio del contesto lavorativo in cui finora essa ha operato”, ha dichiarato il legale Stefano Giordano, che ha spiegato che la società Solemare, titolare delle licenze, “si è determinata a cessare l’attività dalla scorsa settimana”.