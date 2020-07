News | Illegalità al bar del Tribunale di Palermo? Mentre si indaga il bar chiude per ferie | VIDEO Il bar dei Torregrossa all’interno del Tribunale di Palermo, di cui noi ci siamo occupati nel servizio di Ismaele La Vardera, è chiuso per ferie senza una data di riapertura. Intanto le indagini sulle presunte irregolarità nel trattamento dei dipendenti, partite proprio dalla nostra denuncia, continuano

Chiuso per ferie, senza una data di riapertura prevista. Così si presenta il bar del Tribunale di Palermo come riporta il Giornale di Sicilia. Di quello che accadrebbe lì, proprio nel palazzo dove l’illegalità si combatte, vi abbiamo parlato nel servizio di Ismaele La Vardera che potete rivedere qui sopra.

La Iena ci ha raccontato la storia di due dipendenti del bar del tribunale di Palermo, che sostengono di essere vittime di irregolarità sul posto di lavoro. "Lavoriamo 9 ore al giorno ma siamo pagate per 4", raccontano. A fare ancora più scalpore è il fatto che il bar sia gestito dalla figlia di Giovanni Torregrossa, un imprenditore simbolo della lotta alla mafia che aveva denunciato chi chiedeva il pizzo sulle sue attività.

Sul caso, come vi avevamo raccontato qui, è stata aperta un’inchiesta proprio a Palermo. Per adesso si tratta di un fascicolo conoscitivo contro ignoti per verificare la vicenda del presunto sfruttamento sul lavoro denunciato dalle due dipendenti. Adesso la chiusura per ferie senza una data sembra aggiungere un nuovo tassello a questa storia, anche perché secondo il Giornale di Sicilia la struttura non aveva praticamente mai chiuso, nemmeno a Ferragosto: addirittura sembra che nessuno al palazzo di giustizia ne sapesse qualcosa. Quale sarà il futuro del bar del Tribunale di Palermo?