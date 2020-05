Cane Giacomo ucciso e decapitato: 54enne a processo | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

Il vicino di casa della padrona di Giacomo andrà a processo: per i pm avrebbe ucciso il cane con crudeltà con un’ascia o un’accetta. “Si è difeso dall’attacco di un branco”, sostiene il legale dell’uomo. Noi de Le Iene ci siamo occupati di questa vicenda con Nina Palmieri

Il 23 gennaio la padrona riceve dai carabinieri la terribile notizia: “Mi parlano di un cane Giacomo molto violento che è stato ucciso da una persona che ha aggredito ”. Lei pensa a un equivoco, così li segue. Viene accompagnata sul posto dell’aggressione, dove c’è il corpo senza vita dell’animale martoriato. Lei cerca di prenderlo in braccio. “ Gli è caduta la testa e il cervello ”, racconta Rossella in lacrime. Il cane è stato massacrato.

Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, il pm evidenzia sia la crudeltà del gesto sia la mancanza di necessità , poiché il cane essendo vecchio e ormai cieco non avrebbe rappresentato un pericolo per l’uomo. L’accusa: il 54enne avrebbe colpito il povero Giacomo con un’ascia o un’accetta, mirando ai punti vitali del cane.

