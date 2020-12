News | Carlo Gilardi, il Garante visita Carlo Gilardi “per approfondire il caso” | VIDEO Carlo Gilardi rischia di passare anche queste giornate di festa chiuso nella rsa dove si trova contro la sua volontà. Il ricco benefattore di Airuno ha potuto però incontrare il suo avvocato. “Non sapeva della mobilitazione de Le Iene e di tante persone, sta bene e vuole tornare a casa”, dice Silvia Agazzi. Intanto anche il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale lo incontra “per approfondire il caso”

“Mi ha detto che vuole tornare a casa dalla sua campagna e dai suoi animali”. È quanto ha detto Carlo Gilardi al suo avvocato. Silvia Agazzi è riuscita a entrare nella rsa dove il professore di Airuno si trova da diverse settimane forse contro la sua volontà. E qui rischia di passare anche le festività natalizie.

In queste ore il suo avvocato è stata in udienza per chiedere la revoca della sua amministratrice di sostegno. Ha anche potuto vedere il suo assistito: “Era felicissimo di vedermi. Ci siamo incontrati in una stanza predisposta per gli incontri parlando attraverso un microfono con in mezzo una parete di plexiglass”, spiega Agazzi. “L’ho visto un po’ provato, aveva un bastone. Mi è sembrato un po’ dimagrito ma di spirito e di mente è sempre lui. Gli ho raccontato de Le Iene e non ci credeva! Non sapeva assolutamente nulla neanche della manifestazione del paese. Tutto questo gli ha fatto piacere e ha fatto una promessa: quando uscirà, scriverà una lettera per ringraziare tutti”.



E ci sono davvero tante persone che si sono mobilitate: da Andrea Bocelli per gli auguri di compleanno ai politici. “Ci siamo salutati con un bacio a distanza, io lo aspetto fuori”, aggiunge l’avvocato. Intanto i suoi parenti hanno trovato una casa che potrebbe ospitare speriamo molto presto il nostro Carlo.



Intanto anche il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ha visitato Carlo in rsa “per approfondire il caso Gilardi al di la' dei clamori mediatici".