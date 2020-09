News | Carlo e Marco affetti da Sla: “Da anni non facevano un bagno in mare. È stato bellissimo!” | VIDEO Abbiamo conosciuto Carlo e Marco, affetti da una malattia neurodegenerativa, e la loro mamma coraggiosa l’inverno scorso. Dopo il nostro servizio è arrivata una bella sorpresa!

“Erano anni che Carlo e Marco non facevano un bagno in mare. È stato bellissimo”. Sabrina è felice mentre ricorda i momenti passati questa estate con i suoi due figli e il marito Cesare presso la struttura dell’associazione “Insieme a te”. Abbiamo conosciuto Marco e Carlo Gentili l’inverno scorso, quando vi abbiamo raccontato la vita di questi due fratelli affetti da Sla, una malattia neurodegenerativa, e la battaglia per avere in Italia una legge sull’eutanasia. Vi abbiamo portato nella loro casa e nella loro quotidianità attraverso gli occhi e la forza di Sabrina, la loro super mamma.

Proprio dopo il nostro servizio è arrivato un regalo inaspettato. “Sono stata contattata da una volontaria dell’associazione 'Insieme a te'”, racconta Sabrina. “Mi hanno detto che volevano offrirmi una vacanza con i miei figli”. In un primo momento Sabrina, consapevole delle difficoltà che comporta muoversi con suoi due ragazzi, è titubante. “Ho risposto che mi sarebbe piaciuto molto ma non sapevo se era fattibile. Loro mi hanno detto di non preoccuparmi. L’incognita c’era, ma mi sono detta 'tentar non nuoce' e devo dire che è andato veramente tutto benissimo”.

Dall’8 al 15 agosto infatti Sabrina e la sua famiglia sono andati nella struttura dell’associazione a Marina di Ravenna. Qui, racconta Sabrina, dagli appartamenti alla spiaggia, tutto era ben attrezzato per aiutare gli ospiti con diverse difficoltà. “L'utilizzo della spiaggia, dei servizi e delle strumentazioni è gratuito e accessibile a 360 gradi”, ci spiega Rossella dell’associazione 'Insieme a te'.

“I volontari si fanno in quattro per aiutarti e farti sentire a tuo agio”, racconta Sabrina. “Marco e Carlo erano davvero felici. Da tantissimo tempo non facevano un bagno in mare perché io e mio marito da soli non ce la facciamo a portarli. E invece con i volontari siamo riusciti ad andare in acqua con tutti gli strumenti senza il minimo sforzo”. E, come potete vedere nel video qui sopra e nella gallery in basso, per Carlo e Marco sembra essere stato davvero un momento di felicità.