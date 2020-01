News | Chico Forti, stasera lo Speciale Le Iene dalle 21.20 su Italia1 Questa sera appuntamento imperdibile, dalle 21.20 su Italia1, con lo Speciale realizzato dal nostro Gaston Zama sulla storia di Chico Forti, l’italiano da 20 anni in carcere in Florida per l’omicidio di Dale Pike che ha sempre detto di non aver commesso

Manca pochissimo allo Speciale Le Iene su Chico Forti. Questa sera dalle 21.20 su Italia1 va in onda tutta l’inchiesta esclusiva del nostro Gaston Zama sulla storia dell'italiano, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, che si trova da vent’anni in un carcere di massima sicurezza in Florida. Un uomo che, nonostante la lunghissima detenzione, non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza.

Con Gaston Zama ripercorreremo i momenti chiave della vicenda di Chico, che da tempo vi raccontiamo. Lo Speciale de Le Iene presenterà nuovi elementi e testimonianze emerse in questo periodo e torneremo a sentire alcune voci molto importanti. A partire da quella di Lorenzo Matassa, uno dei giuristi convinti che nelle indagini manchino le carte fondamentali per procedere con una sentenza di questo genere. Ascolteremo anche il parere autorevole di Ferdinando Imposimato, ex Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.

Ricorderemo anche il documentario “Il Sorriso della Medusa”, realizzato proprio da Chico Forti, in cui si ipotizzava che non fosse Andrew Cunanan l’assassino dello stilista Gianni Versare e che dietro un’ipotesi di depistaggio ci fosse proprio la polizia di Miami.

E ancora due incontri molto toccanti: quello con Chico Forti, avvenuto all’interno del penitenziario di massima sicurezza a Miami e, per la prima volta, quello con i figli di Chico che attualmente vivono alle Hawaii. “L’abbiamo sempre sentito speranzoso, incoraggiante, non ha mai mostrato alcuna debolezza", hanno detto a Gaston Zama. "Ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre… Non ha mai avuto alcun senso. Anche oggi, non ha alcun senso”.

