News | Cinisello, piazza intitolata a Sfera Ebbasta. Il sindaco: “Ha voluto omaggiare la sua città” Il comune di Cinisello Balsamo ha temporaneamente intitolato una piazza al rapper Sfera Ebbasta, originario della città. Una scelta che suscitato varie polemiche e la reazione indignata dei parenti delle vittime di Corinaldo. Il sindaco ha risposto su Facebook: “Non siamo di fronte a un encomio civico. L’artista ha voluto omaggiare la sua città”

“Sfera Ebbasta ha voluto omaggiare la sua città. Per il lancio del suo nuovo disco è voluto partire da Cinisello, dove tutto è iniziato”. Con queste parole il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha spiegato su Facebook le ragioni della temporanea intitolazione di una piazza al rapper Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, dopo le polemiche scoppiate per le decisione.

Le proteste sono legate a quanto accaduto nella notte dell’8 dicembre 2018 a Corinaldo: alla discoteca Lanterna azzurra, dove una folla attendeva un dj set dell’artista, morirono schiacciati cinque giovani e una donna nella calca provocata dal panico scatenato da un tentativo di rapina con lo spray urticante. Una tragedia che noi de Le Iene vi abbiamo raccontato nel servizio che potete rivedere cliccando qui.

E’ bene ricordarlo, il trapper è estraneo a quanto accaduto quella notte. A seguito della tragedia, Sfera Ebbasta si è tatuato cinque stelle sul volto in ricordo delle vittime, oltre a esprimere il suo cordoglio ai familiari delle vittime per quanto accaduto. Il processo alla cosiddetta “banda dello spray”, un gruppo di giovanissimi che ha spruzzato una sostanza urticante al peperoncino che ha scatenato la calca e il panico mortale, si è concluso con sei condanne tra i dieci e i dodici anni di carcere.

I parenti delle vittime comunque, come vi abbiamo raccontato, hanno espresso la loro indignazione per decisione del comune di Cinisello Balsamo di intitolare - seppure temporaneamente - una piazza a Sfera Ebbasta. “È un’iniziativa che ci fa imbestialire”, ci ha detto Donatella Magagnini, che in quella maledetta notte ha perso suo figlio. “Gli hanno dedicato una piazza dicendo che è un ragazzo che si è fatto dal niente”, ha detto mamma Donatella, durissima soprattutto con il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi: “Spero che non si ritrovi mai a vivere il nostro dolore. Anziché questa iniziativa, poteva rimanere a fare Miss Padania di cui va orgoglioso”.

Il sindaco già in occasione dell’inaugurazione della targa aveva ricordato l’ “impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città” di Sfera Ebbasta, augurandosi che fosse “da esempio per le nuove generazioni, perché i sogni di ciascuno possano realizzarsi con l’impegno, la costanza, la passione, il rispetto per le persone e per il bene comune”.

E ieri sera ha risposto alle polemiche su Facebook, cercando di chiarire le ragioni dietro alla sua decisione (Potete leggere il post integrale cliccando qui): “L’allestimento è temporaneo”, specifica. “Con questa installazione, Sfera ha deciso di omaggiare la sua città di origine. L'intervento si motiva con il lancio del suo nuovo disco, e l'artista è voluto partire simbolicamente proprio da Cinisello Balsamo, dove tutto è cominciato”, aggiunge.

Infine, la specificazione del senso dell’iniziativa: “Non siamo di fronte a un encomio civico. Peraltro quest’anno, con orgoglio, la nostra prestigiosa onorificenza l'abbiamo attribuita a medici, infermieri e personale ospedaliero. Si tratta di una mera iniziativa di marketing: di promozione del nuovo album per l'artista e di valorizzazione territoriale per Cinisello Balsamo, che abbiamo accolto con piacere quando ci è stata proposta, con l'intento di riconoscere l'affetto per la città d'origine di un personaggio che oggi è famoso nel mondo”.