News | La classifica degli influencer più pagati su Instagram, la Ferragni 65^: ecco quanto vale un suo post La prima italiana a comparire nella Instagram Rich List 2020 è Chiara Ferragni. Ma in tutta la lista di quanto potrebbe valere un post pubblicato su Instagram da personaggi famosi le cifre sono da capogiro

Quanto potrebbe guadagnare un personaggio famoso per ogni post che pubblica su Instagram? La risposta ce la dà la Instagram Rich List 2020, stilata da Hopper HQ, agenzia inglese di digital marketing. Al primo posto c’è l’attore Dwayne Johnson (@therock), che con i suoi oltre 189milioni di followers potrebbe guadagnare circa 1 milione di dollari per un post. Al secondo posto la celebrity Kylie Jenner, con 986mila dollari a post.

La prima italiana che compare nella lista è Chiara Ferragni. La troviamo al 65esimo posto: con i suoi oltre 20milioni di follower potrebbe guadagnare 59.700 dollari per ogni post pubblicato. Abbiamo conosciuto l’imprenditrice digitale e influencer nostrana nel servizio di Nina Palmieri, in cui ci ha aiutati a far realizzare al rapper disabile Cris Brave il suo sogno a Sin Siro (clicca qui per vedere il servizio).

Ma i nomi di connazionali nella Instagram Rich List non finiscono qui. Il secondo nome italiano che troviamo è infatti quello di Gianluca Vacchi, al 71esimo posto. Si stima che possa guadagnare anche 47.600 dollari a post. Proprio poche settimane fa vi abbiamo parlato di chi sostiene di aver “creato” il fenomeno Instagram di Gianluca Vacchi e i suoi balletti: Mirko Scarcella. Il nostro Gaston Zama in un lungo reportage ha analizzato l’attività di Scarcella, con qualche sorpresa! (Clicca qui per vedere il servizio su Mirko Scarcella).

Restando entro le prime 100 posizioni della lista, l’altro italiano che incontriamo è il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. Si stima che un suo post pubblicato su Instagram possa valere circa 31mila dollari.

Ma come funziona l’influencer marketing? Matteo Viviani ce lo ha spiegato intervistato chi fa questo di mestiere in occasione dell’annuncio che Instagram avrebbe nascosto il numero dei like. Clicca qui per vedere il servizio.