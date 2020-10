News | Complottisti del QAnon, la comparsa di Forum: “Non c'entro con il servizio de Le Iene” | VIDEO Laura Dotto Rosso risponde ai complottisti italiani del QAnon. Lei è una comparsa di Forum che da qualche ora viene accusata di essere stata utilizzata in un servizio de Le Iene sulla setta americana. Anche Laura risponde a loro smentendo questa improbabile teoria

“Con questa storia del complottismo non c’entro niente”. Anche Laura Dotto Rosso smentisce su Instagram i complottisti del QAnon. Lei è la comparsa di Forum diventata famosa per il tormentone “Tu vai con le vecchie”, ma da qualche giorno è stata presa di mira. In tantissimi ci hanno accusato di aver intervistato lei anziché una vittima della setta pro Trump che sta spaventando gli Usa, come ci ha raccontato Roberta Rei nel suo servizio (clicca qui per vederlo).

“Avete spacciato una fantomatica vittima per Brianna Wu, ma in realtà è la stessa attrice che ha partecipato a Forum”, ci ha scritto uno dei complottisti italiani. Certo, anche Laura ha il viso squadrato, i capelli castani e gli occhiali con montatura nera come Brianna, ma non c’entra nulla con la vittima del QAnon.

“Taglierò il piccolo pene asiatico di tuo marito e ti stuprerò con esso finché non sanguini”: questa è solo una delle tante minacce che Brianna dice di aver ricevuto. Lei è vittima di una teoria del complotto che si sta rapidamente trasformando in una vera e propria allucinazione collettiva. Secondo questo assurdo “culto” esisterebbe un piano del deep state e del nuovo ordine mondiale per spodestare dalla Casa Bianca Donald Trump, il “guerriero Q” che lotta contro questi “poteri forti” accusati di essere collusi con reti sataniste e di pedofili. Nel nostro servizio, Brianna ci racconta che oltre alle parole, si sarebbe presa anche i mattoni lanciati contro la sua casa. “QAnon non sono solo parole su un sito internet, è qualcosa in grado di creare violenza nel mondo reale. E la decisione dell’America di non agire sta causando instabilità in tutto il mondo”. Qualcuno sarebbe arrivato addirittura a lanciare mattoni contro la sua casa.

Ma questo fenomeno non sta solo dall’altra parte del mondo, è anche tra noi. “Questa fantomatica testimone vittima parla in inglese mentre in realtà è doppiata”, ha scritto uno dei complottisti italiani. Anche la comparsa è dovuta intervenire per smentire la loro teoria: “Sono andata a fare una trasmissione televisiva e mi sono divertita”, dice Laura in una storia su Instagram riferendosi a Forum. “Le Iene lavorano molto bene quindi non so che cosa sia successo, ma non c’entro niente”.