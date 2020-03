News | Il sindaco del "coronarovirus" a Le Iene: "Non sono l'idiota del villaggio" | VIDEO Abbiamo parlato con il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico, diventato una star sul web per il video pieno di gaffe in cui parla del "coronarovirus" e delle "fuck" news. "Ero stanco, il video è diventato virale per colpa degli sciacalli politici"

"È venuto fuori che sarei l'idiota del villaggio, il più stupido tra tutti i personaggi del Paese, ma consideri che sono anche medico". È abbattuto Antonio Diplomatico, sindaco di Boscoreale, che con il suo video pieno di strafalcioni è diventato una star del web. Anche noi de Le Iene abbiamo lo abbiamo pubblicato (qui il video), e poco dopo ci hanno contattato i figli per difendere l'onore del padre.

E così chiediamo subito al sindaco Diplomatico, che diplomatico lo è davvero oltre che nel cognome anche nei modi garbati, come sia stato possibile mettere in fila una serie di strafalcioni di tale livello: da "coronarovirus" a "sieropositivi" al virus, fino alle "fuck" news da combattere. "Ero in mezzo a mille decreti che ci arrivano in comune, fra Anci, ministero della Salute e regione Campania", ci spiega. "L'addetto stampa mi propone di fare un videomessaggio per invitare i cittadini a stare a casa. Così lo faccio parlando a braccio. Ma come si vede dal video giro la testa in continuazione, mi distraggo, perché c'era la porta aperta e passavano tante persone".

Ma come è stato possibile aver pubblicato un video così pieno di errori? "Avevo lasciato il comune per andare nel mio studio dove faccio il medico. Dopo un'ora ricevo la chiamata dei miei figli che mi comunicano che il mio video era in rete e che era già diventato virale. Ma io non l'avevo rivisto, così ho chiamato subito l'addetto stampa per eliminarlo". Bel danno che le ha fatto. "Diverse persone mi stanno consigliando di avviare un procedimento disciplinare che potrebbe portarlo al licenziamento". Chiede la testa del suo addetto stampa? "Quello che è avvenuto nei miei confronti è inaudito, ho subito un danno inestimabile. Siamo una famiglia conosciuta, sono mortificato. Non sono vendicativo, ma devo pensarci".

D'accordo, ma resta il fatto che ha messo in fila una gaffe dietro l'altra. E per di più è medico. "Ero molto stanco, si vede bene dalla faccia. Spesso capita di dire 'coronarovirus' al posto di coronavirus, e non solo a me. E poi i 'sieropositivi' non sono solo quelli che prendono l'HIV". E per le "fuck" news? "Non ho studiato l'inglese. Ai miei tempi c'erano le classi di francese. E poi mezz'ora prima avevamo analizzato le FAQ per rispondere alle domande dei cittadini...".

Ora Diplomatico è affranto, ma noi de Le Iene vogliamo poter aiutare il sindaco a rimediare, d'altronde uno scivolone può capitare a tutti. "Sono passato per lo zimbello d'Italia. Ho provocato dolore ai miei familiari, e ho ricevuto tanti insulti dagli sciacalli politici che hanno recuperato il video e lo hanno fatto diventare virale". Una nota di consolazione: ora Boscoreale, un comune di 27.000 anime vicino Napoli, lo conoscono tutti. "Ma se conoscono il comune perché c'è un cretino al comando non mi fa piacere, anche perché non sono un cretino". Chiosa il figlio Mario, anch'egli medico: "Ha fatto tanti espropri alla camorra, numeri che difficilmente si possono trovare in Campania. Ci piacerebbe offrire un caffè a voi de Le Iene e invitarvi a raccontare questo". Volentieri, appuntamento preso con il sindaco Diplomatico!