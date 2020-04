News | Coronavirus, runner in spiaggia in fuga dalla Finanza: giallo a Pescara | VIDEO Un runner è scappato da un finanziere che voleva controllarlo per non aver rispettato le norme di contenimento del coronavirus. Il video è stato registrato in spiaggia a Pescara. Per qualcuno quel corridore sarebbe Mario Ferri, il noto invasore dei campi da calcio. Ma “Il Falco” smentisce

Il runner scappa in riva al mare, dietro di lui un finanziere che cerca di raggiungerlo. Il video girato in spiaggia a Pescara è virale sui social e dietro di sé lascia anche un giallo. Quel corridore è forse Mario Ferri? In tanti pensano che quella falcata sia la stessa dell’invasore di campo più famoso d’Italia.

Difficile dirlo con certezza. I pochi secondi di video che potete vedere qui sopra, sono stati registrati da un residente dalla finestra di casa. Si vede un runner con maglietta rossa e pantaloni neri che corre sul lungomare, attività vietata per le norme di contenimento del coronavirus. A un certo punto dietro di lui compare un’altra sagoma. È un finanziere che gli intima di fermarsi. Il corridore si accorge di lui, tanto che si gira indietro. Ma anziché fermarsi, accelera la falcata. Dal lungomare devia verso l’uscita dalla spiaggia. E quindi sarebbe stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza arrivata in supporto al collega. Per il runner è scattata una denuncia e una multa decisamente salata da 4mila euro.

Il video sta facendo il giro del web, e in molti si chiedono se quello fosse Mario Ferri. È “Il Falco” in persona a smentire tramite Facebook con tre parole: “Non sono io” commentando il video. Alcuni però rimangono dell’idea che quella “falcata” sia proprio quella di Ferri che qualche anno fa era finito nei guai per aver occupato un campo da calcio durante gli ottavi di finale. Se avete altri indizi scriveteci a redazioneiene@mediaset.it.