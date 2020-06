News | Coronavirus e sesso in fase 2, ecco le linee guida aggiornate di New York: “Fatelo strano” Dopo le prime indicazioni di marzo, le autorità della Grande mela si aggiornano per rendere sicuro il sesso anche dopo la quarantena: “Siate creativi con le posizioni sessuali e le barriere fisiche, tipo muri, che permettano di avere contatti sessuali prevenendo contatti ravvicinati dei volti”

Tra le tante cose che sono mancate a molti in questa quarantena, sicuramente c’è anche il sesso. E con l’inizio della fase 2 l’ormone così a lungo represso può finalmente trovare la sua valvola di sfogo! Ma in molti si sono fatti la domanda: sarà sicuro il sesso al tempo del coronavirus?

C’è chi ha risposto con ironia, immaginando il rapporto mantenendo il distanziamento sociale. Ma a meno di essere o avere a che fare con uomini dalle doti soprannaturali, tocca trovare sistemi un po’ più realizzabili per fare sesso. E così in soccorso sono arrivate, ancora una volta, le autorità sanitarie di New York!

Già a marzo gli amici oltreoceano ci avevano deliziato con alcune raccomandazioni, basate su un concetto cardine: “Il partner più sicuro sei tu”. Insomma, avete capito a cosa si riferiscono (e se non lo avete capito, rileggete meglio qui). E adesso, con la riapertura alle porte anche negli Usa, si aggiungono nuove perle di saggezza.

La più importante è sicuramente questa: “Fatelo strano”. Avete capito bene: per evitare contatti a rischio contagio le autorità sanitarie consigliano di “essere creativi con le posizioni sessuali e le barriere fisiche, tipo muri, che permettano di avere contatti sessuali prevenendo contatti ravvicinati dei volti”.

Poi vengono ribadite alcune linee guida già espresse in passato: indossare la mascherina, niente baci, limitare al massimo i contatti con persone esterne. E anche qui le novità sono importanti: “Se in due è compagnia, in tre è decisamente assembramento”. Eh già amanti del sesso con più persone contemporaneamente, per voi i tempi duri sembrano non essere ancora finiti!

Ma non solo: se siete abituati a conoscere i partner sessuali online “considerate di prendere una pausa dagli incontri di persona. Il sexting, le piattaforme online, i party sexy su Zoom o le chat potrebbero essere opzioni per voi”.

Insomma, di stranezze su cui fare ironia ce ne sono, ma bisogna sottolineare quanto sia importante fornire indicazioni puntuali e precise per prevenire i rischi legati alla diffusione del coronavirus. E in questo senso l’operazione del dipartimento della salute di New York è sicuramente giusta e importante. Sperando che anche l’Italia, prima o poi, spieghi bene come ridurre questi rischi ai suoi cittadini.