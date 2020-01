La lotta ai deepfake non è finita: video bufala in vendita a soli 30 dollari

Non è stato possibile recuperare i risultati

Per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 sono stati condannati amministratori e dirigenti di Trenitalia, Rfi e delle società coinvolte nella manutenzione dei carri cisterna che trasportavano gpl. Nella sentenza di Appello vengono ricostruite le mancanze di quella notte. Giulio Golia ha invece ascoltato le testimonianze dei parenti delle 32 vittime

Visto quanto è rapida e pericolosa la diffusione di questa nuova “tendenza”, speriamo che a punire i video bufala saranno non solo i leader dei social, ma anche qualcuno che possa fermare il mestiere di questi creatori dei deepfake. La lotta contro questi video, dunque, è ben lontana dall’essere vinta.

Con Matteo Viviani vi abbiamo parlato del lavoro che sta dietro i deepfake e vi abbiamo mostrato quanto possano essere pericolosi. Ci aveva parlato anche dei deepfake porno: “Si rischia che con una manciata di foto si possano fare dei filmati hard ”. Stando ad alcune ricerche, il numero dei video bufala a settembre era di 14.678 con 134milioni di visualizzazioni. Per questo fine, in alcuni forum ci sono caricate migliaia di foto di particolari del volto di politici e persone famose tra cui attrici.

La preoccupazione più grande è che una volta imparato l’algoritmo di creazione di una certa faccia, i “creatori” potrebbero abbassare il prezzo per il prossimo ordine, poiché allenati a lavorare con lo stesso viso. Così sarà incoraggiato l’aumento degli ordini.

Mentre Facebook lotta per cancellare i deepfake comparsi sui social, la situazione diventa purtroppo ancora più allarmante. La tecnologia è sempre più accessibile e un video può essere creato con dentro qualsiasi persona e qualsiasi azione, tutto attraverso l’intelligenza artificiale.

