“Disabili e anziani bloccati in casa”: l'ascensore è stato riparato | VIDEO

Una parola che è stata rispettata: adesso l’ascensore è di nuovo in funzione . Al di là del “giallo” dei giorni di stop, siamo felici che finalmente gli inquilini disabili e anziani possano mettersi alle spalle questo brutto e inaspettato secondo lockdown .

Una versione che però era stata smentita dalla società responsabile della manutenzione dell’ascensore: “ Era fermo da 7-8 giorni massimo. L’intervento di riparazione era già programmato per oggi (venerdì, ndr) ma i fornitori dei pezzi erano chiusi e quindi domani mattina (venerdì, ndr) saremo lì a riparare l’ascensore . A Tor Bella Monaca la situazione è un po' particolare, ci sono parecchi atti vandalici . Magari l’ascensore si sarà anche fermato ma garantiamo che era guasto da 7-8 giorni al massimo”.

Adesso, come potete vedere nel video qui sopra, gli abitanti di quel palazzo rimasti bloccati possono finalmente dire addio al loro personalissimo lockdown . ”Ci sono diverse famiglie con disabili e poi ci sono anche ultrasettantenni”, ci aveva raccontato l’inquilina del palazzo. “ Sono due mesi che l’ascensore è bloccato. Io mi sono spostata da mia nonna ma tutti i miei vicini sono di fatto bloccati in casa. Fanno grande fatica a fare le scale perché molti sono disabili o anziani ”.

L’ascensore del palazzo comunale di Tor Bella Monaca a Roma , di cui vi abbiamo parlato qui , è stato riparato. La ditta di manutenzione, rispettando i tempi che aveva indicato, ha provveduto a sistemare l’ascensore. “ Hanno cambiato quello che era rotto ”, ci racconta Manuela, la ragazza disabile che ci aveva segnalato la storia, “e in più hanno tolto il motorino e l’hanno portato a riparare”.

Un’inquilina di un palazzo comunale di Tor Bella Monaca ci aveva segnalato il problema dell’ascensore “guasto da due mesi senza che nessuno lo ripari”: “disabili e anziani sono bloccati in casa da allora”. La ditta di manutenzione ci aveva però raccontato una storia diversa: adesso comunque l’ascensore è stato riparato

