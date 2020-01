News | Emilia Romagna, proiezioni: Bonaccini (Pd) vince su Borgonzoni (Lega) Proiezioni sul risultato delle elezioni regionali: in Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini (Pd) al 50,6%, quella di centrodestra Lucia Borgonzoni (Lega) al 44,4%. Netta vittoria di Jole Santelli (Forza Italia) in Calabria. Crisi M5S. Ecco tutti i dati, anche dei partiti

Stefano Bonaccini del Pd verso la vittoria con quasi sei punti percentuali di vantaggio su Lucia Borgonzoni della Lega. Per le elezioni regionali in Emilia Romagna i dati delle proiezioni su voti reali, ovvero su quelli già scrutinati, confermano sostanzialmente i dati dei secondi exit poll che davano Bonaccini avanti di 5 punti. Il candidato governatore del centrosinistra è al 50,6%, la candidata del centrodestra al 44,4%. Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle, si attesta al 3,5%.



Per quanto riguarda i partiti: Pd al 32,7%, Lega al 31,9%, Fratelli d'Italia terzo partito al 9,4%, M5S al 4,8% e Forza Italia al 2,9%. Bonaccini avrebbe conquistato in genere più consensi della propria coalizione grazie al voto disgiunto. Risultati estremamente deludenti per l'M5S anche in Calabria.



Il voto in Emilia Romagna, storica roccaforte della sinistra, ha chiamato alle urne tre milioni e mezzo di elettori ed è considerato un test politico molto forte. Dopo un'accesa campagna elettorale, ha visto un grande aumento dell'affluenza alle urne, quasi raddoppiata: 63,49% contro il 33,63% delle precedenti amministrative. E questo è uno dei dati politici più significativi di queste elezioni.



In Calabria, la seconda regione chiamata al voto in questa tornata con quasi due milioni di elettori, Jole Santelli (Forza Italia) è ampiamente in vantaggio (50,8%) sull’imprenditore Filippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra (30,8%). Francesco Aiello al 6,7% rischia di lasciare fuori il Movimento 5 Stelle dal Consiglio regionale. Questo la situazione dei partiti in Calabria: Pd al 14,7%, Lega all'11,5%, Fratelli d'Italia al 11,5% e Forza Italia all'10,7%.