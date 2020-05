Foggia: il lockdown non ha fermato la quarta mafia | VIDEO

È morto Guglielmo Mollicone, 72 anni, il papà di Serena, la ragazza di Arce (Frosinone) scomparsa il 30 maggio del 2001 e trovata uccisa qualche giorno dopo. Da novembre Guglielmo combatteva la sua battaglia per la vita ricoverato in ospedale. Per 19 anni ha chiesto giustizia e verità per la morte della figlia come abbiamo ricostruito nell’inchiesta di Veronica Ruggeri