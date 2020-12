News | Fratellì, dopo la denuncia della scomparsa, è tornato “a mani piene” | VIDEO “Truce 1727 wrldstar”, noto come “Fratellì”, l’influencer romano che ci aveva fatto conoscere Nicolò De Devitiis, pubblica alcune storie social da casa sua, dopo che la fidanzata Giorgia ne aveva denunciato la scomparsa. “Quando torni a casa devi sempre tornare a mani piene”, ha spiegato mostrando gli acquisti di Natale fatti durante la sua “scomparsa”

Fratellì è tornato a casa. Vi avevamo parlato della denuncia della scomparsa dell’influencer romano fatta dalla fidanzata alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

La ragazza aveva raccontato: “Mi ha detto 'torno subito’ e invece è sparito nel nulla. Pensavo fosse stato arrestato, poi mi sono informata e non era così. A casa aveva il portafoglio, mi sono accorta che mancano due carte di credito e il documento di identità. Il giorno dopo quando sono andata nel frigo non c’erano più le boccette di anabolizzanti di cui fa uso''. E poi all’inviato del programma aveva anche mostrato l’auto del giovane, e al suo interno, sotto al sedile di guida, una pistola scacciacani.

Algero Corretini, in arte “truce 1727 wrldstar”, o “Fratellì”, che avevamo conosciuto nel servizio di Nicolò de Devitiis, ha pubblicato alcune storie su Instagram, che potete vedere nel video sopra, per annunciare il suo ritorno da quella che sembrerebbe proprio una trovata pubblicitaria.

“Fratellino, fratelletto, sono tornato all’orario perfetto. Sono tornato a casa, mi è mancata tantissimo. Poi quando torni a casa devi sempre tornare a mani piene” e mostra alcuni acquisti fatti, tra cui un personal computer. “Ma non solo”, ha aggiunto, “perché dal mio viaggettino magico io sono tornato con una scheda audio da 2000 euro”. E alla fine attacca alcuni follower che lo avrebbero criticato: “Numero uno il barbone mi sa che sei tu perché io non ho neanche la barba, questa casetta mi sa che i barboni a Termini se la sognano, facci vedere la tua di casetta magica, punto primo. Secondo, c’hai avuto una faccia da culo a parlare con Simona (nome d’arte della fidanzata Giorgia, ndr) dopo tutto quello che hai fatto e tutto quello che hai detto, ma si sa che…venderesti l’anima, ma mi sa che te la sei già venduta”.

Mistero risolto dunque, per l’influencer romano che ha fatto delle mosse a sorpresa la sua arma di popolarità. Come quando aveva postato il video, che vi abbiamo mostrato, in cui con la sua auto va a sbattere contro un muro mentre fa una diretta Instagram. Imprese che gli hanno valso milioni di views online. Ora Fratellì è tornato sulla scena e sicuramente continuerà a far parlare di sé.