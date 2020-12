News | Fratellì è scomparso, a denunciarlo la fidanzata | VIDEO La fidanzata dell’influencer romano “Fratellì”, che Nicolò De Devitiis era andato a conoscere per farlo ragionare suI suoi discutibili video virali, ha denunciato a “Chi l’ha visto?”: “è scomparso dal 7 dicembre, si è portato via gli steroidi anabolizzanti e due carte di credito”

L'influencer romano “truce 1727 wrldstar”, noto come “Fratellì” (di cui vi abbiamo raccontato le discutibili imprese nel servizio di Nicolò De Devitiis, che potete rivedere qui sopra) sarebbe scomparso da 4 giorni. Lo ha raccontato allarmata la fidanzata, che ne ha denunciato la sparizione alla trasmissione Rai ''Chi l'ha visto?''.

La giovane ha spiegato all’inviato del programma: “Mi ha detto 'torno subito’ e invece è sparito nel nulla. Pensavo fosse stato arrestato, poi mi sono informata e non era così. A casa aveva il portafoglio, mi sono accorta che mancano due carte di credito e il documento di identità. Il giorno dopo quando sono andata nel frigo non c’erano più le boccette di anabolizzanti di cui fa uso''. E poi mostra anche l’auto del giovane, e al suo interno, sotto al sedile di guida, una pistola scacciacani.

Non sappiamo se sia una vera sparizione o una mossa pubblicitaria, anche perché l’influencer ha fatto delle mosse a sorpresa la sua arma di popolarità. Come quando aveva postato il video, che vi abbiamo mostrato, in cui con la sua auto va a sbattere contro un muro mentre fa una diretta Instagram.

Imprese che gli hanno valso milioni di views online. Nicolò De Devitiis è andato a conoscerlo a Roma, dove viveva appunto con la sua compagna Giorgia, per cercare di fargli capire la pericolosità del suo gesto.

Lui ci porta in un parchetto del suo quartiere e lì ci racconta la sua vita “spericolata”. “Mi hanno fatto un raid in dieci persone, mi hanno sfondato il palazzo”, raccontava, aggiungendo subito dopo: “Penso di essermelo sempre meritato di diventare famoso. Vorrei aiutare il prossimo, lo vedi come i giovani si stanno a perdere nella droga, che vogliono fare i malavitosi”. Un bell’obiettivo: peccato però che esista un suo video on line, sempre virale, in cui fa uso di cocaina.

A casa abbiamo incontrato proprio la fidanzata, Giorgia, che ci ha mostrato il “set” dove realizza i suoi contenuti online, tra cui un video live in cui Fratellì fa sesso con lei. Un’attività molto particolare ma lucrosa, perché spiega: “Guadagno cinquemila a settimana. Io sono orgoglioso, è una vita che vivo così”.