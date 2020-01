News | La Corte dell'Aia: “Fermare il genocidio dei Rohingya in Myanmar” | VIDEO Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi La sentenza della Corte dell’Aia condanna i massacri del governo del Myanmar contro la minoranza musulmana dei Rohingya: “È genocidio”. E chiede un intervento immediato perché i Rohingya sono ancora a rischio di violenze. Di questa terribile crisi umanitaria vi abbiamo parlato nel reportage di Gaston Zama

La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha emesso una sentenza che chiede misure contro l’orrore della persecuzione dei Rohingya. Il massacro della minoranza musulmana è stato definito dal Tribunale di Aia “un genocidio”. L’inchiesta è stata avviata dopo un rapporto presentato dal Gambia, uno stato dell’Africa occidentale che ha accusato la Birmania di aver violato la convenzione sul genocidio, emanata dopo l’Olocausto.

La sentenza insiste sul fatto che i Rohingya sono ancora a rischio di ulteriori violenze e che c’è bisogno di intervenire in modo immediato, criticando la posizione di Aung San Suu Kyi, Nobel per la Pace nel 1991 per la sua lotta al regime del Myanmar che ora, dopo aver assunto un ruolo di primo piano nel governo, ha difeso anche davanti alla Corte le operazioni dell'esercito.



Secondo Aung San Suu Kyi le forze di sicurezza stavano prendendo ogni misura necessarie per non colpire i “civili innocenti” ed evitare “danni collaterali”. Questa sua dichiarazione aveva portato l’Onu a scagliarsi proprio contro il Premio Nobel, per non aver usato in alcun modo la sua posizione “di capo del governo de facto, né la sua autorità morale, per contrastare o impedire gli eventi nello stato di Rakhine”.

Sono 600mila i Rohingya che vivono in Birmania in condizioni igienico-sanitarie disastrose e circa 740mila quelli che sono riusciti a fuggire nel vicino Bangladesh dove Onu e ong cercano di salvaguardarli. Dietro queste cifre incredibili, c’è la disperazione di centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini perseguitati da esercito birmano ed estremisti buddisti.



Noi Le Iene vi hanno raccontato l’emergenza dei Rohingya nel reportage di Gaston Zama che potete vedere qui sopra. Siamo andati assieme a Suor Cristina (vincitrice nel 2014 del talent tv The Voice) nei campi profughi in Bangladesh, dove i Rohingya vivono in condizioni al limite della sopravvivenza per sfuggire alle persecuzioni.

“Ci stavano bruciando le case e siamo scappati qui”, ha raccontato un bambino nei campi profughi. “Sparavano, bruciavano tutto e ci picchiavano”, ricordano altri piccoli. “Siamo venuti via per le atrocità dei buddisti, ci uccidevano, e non eravamo liberi”, ha raccontato un altro Rohingya.