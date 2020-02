News | Tornano Le Iene: da giovedì 13 febbraio dalle 21.20 su Italia 1 Alla conduzione della puntata del giovedì si alternerà il trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani (il 13 febbraio si inizia con loro) e da quello tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Dal 25 febbraio si torna al doppio appuntamento settimanale con la puntata del martedì condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band

Giovedì 13 febbraio ritornano Le Iene. La nuova stagione, come di consueto in diretta e in prima serata, andrà in onda dalle 21.20 su Italia 1. Alla conduzione della puntata del giovedì si alternerà il trio maschile, formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani (il 13 febbraio si inizia con loro), e quello femminile, con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

A partire dal 25 febbraio si torna al doppio appuntamento settimanale, con la puntata del martedì condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino insieme alla Gialappa’s Band. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, sul nostro sito Iene.it.

Continua inoltre “IENEYEH” la striscia quotidiana targata Le Iene con il meglio di oltre 20 anni di trasmissione: reportage e studio con ospiti che hanno contribuito alla storia del programma, in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì dalle 19.20 alle 20.20.