News | Picchia un anziano: il medico denunciato e sospeso dall'Asl | VIDEO Dopo le immagini delle botte rifilate a un anziano con le stampelle che hanno fatto il giro del web, il medico di Calimera in provincia di Lecce è stato sospeso dall’Asl locale e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate

Sospeso dall’Asl e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate: sono arrivati i primi provvedimenti contro il medico di Calimera, in provincia di Lecce, che ha picchiato un anziano paziente per strada come vedete nel video quei sopra. Sempre l’Asl, insieme alla regione, ha avviato la procedura di revoca della convenzione come medico di medicina generale.

Sul caso è intervenuto anche il governatore della Puglia Michele Emiliano: “Ho preso contatto personalmente con la famiglia e assicurato alla vittima il massimo sostegno della regione e della Asl di Lecce non solo per l'assistenza nelle cure, ma anche dal punto di vista legale perché saremo al suo fianco nell'azione penale contro l'aggressore. A lui va tutta la nostra vicinanza”.

La dinamica dell’aggressione ricostruita dalle agenzia di stampa è questa: l'anziano, un uomo di circa 85 anni che cammina con l’aiuto delle stampelle, è andato dal medico per chiedere spiegazioni su un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettato. Quando l’anziano ha insistito nel chiedere spiegazioni, il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci.

Immagini terribile, su cui già ieri è già intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi: “È una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata in questo momento nella battaglia contro il coronavirus”.