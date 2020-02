Mimmo Lucano, la morte del padre e Riace come simbolo dell'accoglienza | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

La Corte di Giustizia Ue condanna l’Italia per i 53 miliardi di debiti verso le imprese e per i tempi di pagamento comunque troppo lunghi della pubblica amministrazione. Noi de Le Iene vi abbiamo raccontato con Alessandro De Giuseppe il caso simbolo di Sergio Bramini, fallito e sfrattato da casa nonostante vantasse 4 milioni di euro di credito con lo Stato. “La situazione è peggio di prima”, ci dice proprio Bramini, oggi consulente del governo

Nel paese della Locride di duemila abitanti, da cui molti giovani fuggivano verso il Nord e che restava abitato soprattutto da anziani, Mimmo Lucano puntava su “ un centro di accoglienza diffuso nel paese ”, ripopolando le case abbandonate e cercando di dare accoglienza e integrazione vera ai migranti di ogni etnia e provenienza. Il “modello Riace” era diventato un simbolo dell’accoglienza , anche all’estero: la rivista americana Fortune aveva inserito il sindaco fra i 50 uomini più importanti del mondo. Mimmo Lucano era stato poi indagato assieme ad altre 26 persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’inchiesta di cui vi abbiamo detto sopra.

Trifoli è stato poi rimosso dal suo incarico perché ineleggibile , e comunque non è riuscito a cancellare il ricordo di quel bellissimo esempio di accoglienza. Esempio che noi de Le Iene vi abbiamo raccontato con Nina Palmieri, nel servizio che potete rivedere qui sopra.

Mimmo Lucano, dopo l’inchiesta “Xenia” sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti, era tornato al capezzale del padre e gli è rimasto a fianco fino alla fine . L’ex sindaco di Riace è stato a lungo al centro dell’attenzione mediatica per il particolare modello di accoglienza dei migranti che aveva creato nel piccolo paese della Calabria. Dopo esser stato coinvolto nell’inchiesta giudiziaria, a Riace è stato eletto un sindaco della Lega nello scorso maggio: Antonio Trifoli come primo atto della sua amministrazione aveva fatto rimuovere i cartelli con scritto “ paese dall’accoglienza ” da tutta Riace.

Il padre di Mimmo Lucano è morto. Roberto aveva 93 anni ed era da tempo malato: l’ex sindaco di Riace, dopo la revoca del divieto di dimora nel comune nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, era potuto tornare a casa per prendersi cura del papà malato, che è mancato la sera del 31 gennaio. Oggi i funerali.

