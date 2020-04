News | “Spero che i tuoi figli muoiano”, minacce contro il sindaco dopo la video-lite per una multa | VIDEO Gli hater si scatenano contro il sindaco di Corbetta in provincia di Milano. Nei giorni scorsi è diventata virale la video lite tra Marco Ballarini e un cittadino multato fuori da un supermercato. Ora però i commenti su Facebook hanno superato il limite

“Spero che i tuoi figli muoiano con qualche malattia rara e che te la passino”. Gli hater si scatenano contro il sindaco di Corbetta in provincia di Milano. A lui si era appellato nei giorni scorsi Pasquale Sirianni, il piccolo imprenditore multato fuori da un supermercato. Il video in cui racconta la sua storia è diventato virale con migliaia di visualizzazione (clicca qui per vederlo). Nei filmati ha raccontato di essere partito dalla sua officina di Pero per andare a casa a Casorezzo. Un tragitto di 23 chilometri consentito per “comprovate esigenze lavorative” previste nel decreto #iorestoacasa che limita gli spostamenti per contenere i contagi da coronavirus.

Durante questo tragitto però Pasquale fa una deviazione. Dopo una manciata di chilometri si ferma a Corbetta nei pressi di un supermercato. Vuole fare la spesa, necessità ovviamente consentita dal governo. “A un certo punto mentre ero in coda arrivano le pattuglie della polizia locale di Corbetta e chiedono i documenti”, spiega Pasquale. “Risultato: mi multano perché mi hanno trovato al di fuori del mio comune durante uno spostamento senza motivazione”.

Tutto questo viene raccontato in un video che fa il giro d’Italia. Il filmato viene visualizzato da migliaia di persone e soprattutto dal suo destinatario: il sindaco Marco Ballarini. “Abbiamo inasprito i controlli per gente come te”, dice il primo cittadino che giustamente ha fatto rispettare la legge. In men che non si dica arriva la controreplica di Pasquale: “Non accetto i modi della polizia locale”.

Tutto finito? Tra i due sembrerebbe di sì, ma a questo punto si scatenano gli hater che nulla c’entrano con la vicenda e se la prendono con il sindaco di Corbetta. “Sei un uomo di merda”, “Sei un sindaco ignorante che non vali niente”. E arrivano ad attaccare anche la sua famiglia e i suoi figli. “Stiamo esagerando, questi sono solo alcuni commenti dopo aver comminato una multa a una persona che non aveva rispettato il decreto del Governo”, spiega Ballarini in una nuova diretta Facebook. E a questo punto se la prende con Pasquale: “Questo signore ha fatto un video, giocando sulle emozioni dei cittadini, e questo ha generato offese e minacce. Ringrazio chi, per uno squallido quarto d’ora di celebrità prima di tornare nel suo consueto oblio, pur di non ammettere di aver sbagliato, ha indossato i panni della persona sfortunata aizzando contro di me una claque di rancorosi che non aspettavano altro di trovare qualcuno da incolpare per questa quarantena. Dico a questi leoni da tastiera che non finisce qua, che ci vedremo presto. Io non ho paura”.