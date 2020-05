News | Gilet arancioni, fa pipì sotto la presidenza del Consiglio: "Questo è il rispetto che ho di voi" | VIDEO Nicola Franzoni, leader della fallimentare "marcia su Roma" del primo maggio, torna a far parlare di sé con la sua ultima diretta Facebook in cui fa pipì, di notte, sotto al palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. "Ecco il rispetto che ho per lui".

“Ora vi facciamo vedere che rispetto abbiamo per il presidente del Consiglio e per quella manica di str***i che sono con lui”. Nicola Franzoni, l’imprenditore che vi abbiamo raccontato che pagherebbe i dipendenti in nero e su cui ora sta indagando la Procura (LINK), torna a far parlare di sé. Lo fa con la sua ultima diretta Facebook, che vi mostriamo sopra, nel quale l’uomo si fa riprendere mentre fa pipì proprio sotto al palazzo che ospita la segreteria generale della presidenza del Consiglio, nel pieno centro di Roma.

“Ora andiamo a pisciare sotto all’ufficio di Conte”, aveva spiegato qualche minuto prima. “Siccome sono un rappresentante del popolo devo mantenere un profilo istituzionale. Ora vi faccio vedere che profilo istituzionale mantengo… Poi denunciatemi che non me ne importa una sega”.

Franzoni, dopo che Giulia Innocenzi (LINK) ha dato voce ad alcuni suoi ex dipendenti che hanno denunciato di essere stati pagati in nero, è finito sotto indagine per omesso versamento di contributi per un importo complessivo di 255mila euro. “Quattordici ore al giorno con paga misera di 60-70 euro senza nessun contributo pagato, senza nessun contratto e senza nessuna busta paga”, aveva raccontato uno di loro a Iene.it: aspettando Le Iene. Ieri ha partecipato alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma e non si è lasciato sfuggire l’occasione di dire la sua: “Hanno inventato il covid, il più grande bluff della storia con cui un potentato economico finanziario indebolisce gli stati e li compra”.

Franzoni aveva già tentato di marciare su Roma il primo maggio scorso. Un evento che, come potete vedere qui , si è rivelato fallimentare, tra una piazza san Giovanni deserta e alcuni momenti di vera ilarità.

Con Giulia Innocenzi, dopo aver esordito spiegando di essere un “post fascista” e che “i più grandi statisti del ventesimo secolo sono stati Mussolini e Craxi”, sui lavoratori e sulle loro rimostranze economiche aveva detto: “Io sono un imprenditore, loro dipendenti, pensano sempre di avere ragione perché i sindacati in questo paese li difendono. Le persone che ho allontanato sono degli sfaticati”.