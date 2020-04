News | Panzironi: “Il coronavirus? Si previene con le vitamine”. E l'Agcom spegne Life 120 Channel | VIDEO Per Adriano Panzironi il coronavirus si previene con le vitamine C e D. Così l’Agcom è intervenuta di nuovo nei confronti del giornalista spegnendo il suo canale Life 120 Channel. Lui intanto si dà al business del gel igienizzante per le mani

“Nessuno ha mai parlato di prevenzione del coronavirus”, dice Adriano Panzironi ospite da Massimo Giletti. Per il giornalista sembra però che serva assumere dosi massicce di vitamina C e D tramite integratori per combattere il Covid-19. Insomma sarebbe la stessa ricetta che propone dal 2013, quando è diventato famoso pubblicando il suo libro “Vivere fino a 120”. Per Panzironi, che vende integratori proprio di vitamina C e D, con questi ed eliminando tanti alimenti si possono eliminare i mali e vivere fino a 120 anni.

“Dire che sia una forma di prevenzione è da criminali”, gli ha risposto il virologo Fabrizio Pregliasco, anche lui ospite di Non è L’arena. Non capiamo proprio perché Giletti che conosce le caratteristiche di Panzironi tanto da dire “che sa maneggiare la televisione”, continui a dargli spazio. Non ha certo bisogno di visibilità, le sue false notizie purtroppo girano già liberamente sul suo canale televisivo. Anche in questo articolo potete vedere quando ha parlato di “tutto quello che non ti hanno detto sul coronavirus”. Un titolo che è un programma in cui tramite un giro di parole ha detto: “La vitamina C protegge i tessuti polmonari dal rischio di insufficienza respiratoria nei malati di Covid-19”.

Per fortuna è intervenuta anche l’Agcom che ha ritenuto “grave la condotta di Panzironi in ragione del momento drammatico del Paese”. Così l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto la sospensione del canale Life 120 Channel e ha inviato anche una lettera di richiamo per Non è l’arena “per aver consentito a Panzironi di esprimere le stesse considerazioni per cui era già intervenuta”. Ha avviato anche procedimenti nei confronti di tutte le emittenti locali che continuano a ospitare le sue trasmissioni. La comunicazione è del 19 marzo, ma ci sono tante altre che sono state trasmesse in date successive. E ora i fratelli Panzironi si sono dati anche al commercio di gel igienizzanti.