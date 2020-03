News | Coronavirus, Panzironi non si smentisce: vitamina C per prevenirlo. Ma è falso | VIDEO Con Andrea Agresti ci siamo occupati a lungo del poliedrico giornalista, che promette di vivere fino a 120 anni con la sua dieta Life 120 e i suoi integratori. L’ultima trovata? Un consiglio per prevenire il coronavirus, sbagliato

Adriano Panzironi non si smentisce e dice la sua anche sull’emergenza coronavirus, sbagliando. Il giornalista, che con la sua dieta Life 120 promette a chi la segue e compra i suoi integratori di vivere fino a 120 anni, rilancia ora una notizia falsa e già ampiamente smentita dalla comunità scientifica ovvero che assumere più vitamina C aiuterebbe a prevenire il coronavirus.



Proprio ieri, in questo articolo ci siamo occupati del medico Roberto Santi che sul suo profilo Facebook la consiglia per l’epidemia assieme a “un bel bagno caldo”, sbagliando anche lui. La Federazione nazionale dell’ordine dei medici è chiarissima sul tema: “Non c’è nessuna prova che la vitamina C o altre vitamine riducano il rischio di ammalarsi o di contrarre forme gravi di Covid-19".



Il giornalista Adriano Panzironi, ricordiamo, si trova in questo momento a processo per esercizio abusivo della professione medica. Di lui ci siamo occupati a lungo, per primi, noi de Le Iene con Andrea Agresti: cliccate qui per l’ultimo servizio che riassume le tappe principali della nostra inchiesta.

Con la sua dieta Life 120 Panzironi promette di allungare la vita fino a 120 anni. Un obiettivo che per lui sarebbe stato alla portata di tutti seguendo alcune indicazioni alimentari come abolire carboidrati e spezie e soprattutto assumere degli integratori prodotti da una sua società e pubblicizzati in un programma televisivo da lui ideato “Il Cerca Salute” (sì, quello in cui lo vedete parlare qui sopra, sotto il preoccupante titolo: “Quello che non ti hanno detto sul coronavirus”).