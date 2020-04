News | Incubo in Lunigiana: crolla un ponte a Aulla. "Una scena apocalittica" | VIDEO Il ponte sul fiume Magra unisce la statale della Cisa con la provinciale di Albiano sui monti tra la Toscana e la Liguria: è crollato questa mattina alle 10.22. Qualcuno aveva avvisato di una crepa inquietante. Coinvolti due veicoli. Un testimone: "È una scena apocalittica"

Paura in Lunigiana vicino ad Aulla con l’incubo del Ponte Morandi di Genova negli occhi. Il ponte tra Albiano Magra (Massa-Carrara) e Santo Stefano Magra (La Spezia) che attraversa il fiume Magra, è crollato questa mattina alle 10.22. Il viadotto, che unisce la statale della Cisa con la provinciale di Albiano, come vedete nel video qui sopra, è letteralmente collassato pezzo per pezzo.



"È una scena apocalittica, ora è tutto bloccato: le forze dell'ordine in un primo tempo hanno bloccato tutti per evitare pericoli di fughe di gas", racconta contattato al telefono da Iene.it Aldo Vivaldi, ex vicesindaco di Aulla. "Sul ponte infatti passavano anche le linee del gas. Non mi trovavo sul posto, mi hanno chiamato subito le mie figlie perché abito a 200 metri di distanza dal viadotto". "L'ho visto crollare davanti a me pezzo do pezzo", ci ha detto un altro testimone (qui l'intervista).



Nel crollo sono stati coinvolti due autisti: uno è illeso e l'altro, ricoverato con un trauma toracico, non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia sarebbe stata evitata solo per lo scarso traffico di questi giorni dovuto al blocco degli spostamenti per l’emergenza coronavirus. Sul ponte è rimasto, su un pezzo di carreggiata crollato, un furgone rosso ancora in piedi.



“Il viadotto Albiano in questione (già attenzionato e sorvegliato da personale Anas) non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso” sosteneva l'Anas nell'agosto 2019, come vedete in basso. Alcuni camionisti avevano segnalato in novembre anche sui social un’inquietante crepa sulla carreggiata del ponte (potete vedere anche quella qui sotto). Dopo i controlli dell'Anas era stato deciso che la circolazione poteva riprendere perché non ci sarebbero stati rischi. Anche il sindaco di Aulla, Roberto Valettini ha detto di aver chiesto più volte ad Anas controlli proprio sul viadotto crollato per le numerose segnalazioni ricevute.











Qui le foto del terribile crollo.