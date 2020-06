News | Prestigiacomo positiva al test sierologico de Le Iene: il coronavirus è in Parlamento? | VIDEO Stefania Prestigiacomo è risultata positiva al test sierologico rapido a cui abbiamo sottoposto alcuni deputati. È possibile che il Covid-19 stia circolando liberamente all’interno del nostro Parlamento? Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno domanda per il presidente del consiglio Giuseppe Conte

Abbiamo sottoposto alcuni parlamentari al test sierologico rapido per il coronavirus. Meglio conosciuto come “pungidito”, è in grado di stabilire in pochi minuti da una goccia di sangue, con una buona attendibilità, se la persona ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19 e quindi ne è venuto a contatto.

“Se si vuole vedere chi ha avuto l’infezione, il test sierologico pungidito è utile”, ci ha detto Massimo Galli, direttore del Reparto di malattie infettive al Sacco di Milano. Di questo tipo di test e del caso Lombardia vi abbiamo già parlato con Gaetano Pecoraro (clicca qui per il servizio).

“Sarebbe stato utile cominciare già da tempo ad avere uno screening di quelli che tornano a lavorare tutti insieme”, aggiunge Galli. Allora Stefano Corti e Alessandro Onnis vanno a Montecitorio a chiederlo direttamente ai nostri politici. “In questa cazzo di Aula fino al 22 aprile non era obbligatoria la mascherina. Sono dei coglioni”, sostiene Vittorio Sgarbi con i suoi noti modi. “Qui nessuno ci ha proposto di fare dei test”.

Tanti si dicono favorevoli ai test sierologici da Matteo Salvini ad Andrea Romano passando per Eugenio Saitta, Flavia Nardelli, Carmelo Miceli, Annagrazia Calabria, Stefania Prestigiacomo, Michele Sodano, Stefano Fassina, Debora Serracchiani, Manlio Di Stefano. Quando però proponiamo loro di sottoporsi al test, alcuni fanno un passo indietro.

Con noi c’è il dottor Stefano Picozzi che eseguirà gli esami di chi invece ha accettato il nostro invito. Si sottopongono al test Vittorio Sgarbi, Ignazio La Russa e molti altri. Tra tanti risultati negativi abbiamo trovato uno che invece è positivo: quello della deputata Stefania Prestigiacomo. “Ho avuto una brutta influenza a marzo sia io che mio figlio e mio marito. Non abbiamo avuto il senso del gusto. Ho fatto il sierologico una settimana fa che è andato negativo”, dice Prestigiacomo. Intanto per avere una certezza in più ripetiamo il test pungidito e dopo 10 minuti il risultato è lo stesso.

L’onorevole così si sottopone al tampone faringeo. “È risultato negativo”, ci dice una volta ottenuto il risultato. Quindi al momento non è affetta da coronavirus, ma ha comunque sviluppato gli anticorpi. Secondo Sgarbi nessuno dei parlamentari in aula ha portato la mascherina fino al 20 aprile. L’onorevole Prestigiacomo è stata presente in aula a marzo come si legge dal sito della Camera dei deputati avendo l’88% delle presenze quel mese e diverse votazioni ad aprile. È possibile che il coronavirus stia circolando liberamente all’interno del nostro Parlamento?

Presidente Conte non sarebbe il caso di sottoporre tutti i parlamentari al test? Com’è possibile che stando a quanto detto da Sgarbi gli onorevoli frequentassero il Parlamento senza mascherina fino al 20 aprile?