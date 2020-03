News | Quarantena League, segui la diretta live dei sorteggi del campionato online de Le Iene con i più grandi calciatori Mercoledì 18 marzo alle ore 14 in diretta su Facebook e Instagram, i sorteggi degli scontri diretti della Quarantena League. Giovedì 19 marzo si comincia. I campioni del calcio passato e presente si sfideranno a Fifa dal divano di casa e voi potrete seguirli con noi su Internet

Sta per cominciare la prima Quarantena League della storia. Uno di quegli eventi, organizzato da Le Iene, che raccoglie la folla delle grandi occasioni, tutti rigorosamente sul divano di casa propria seguendo le regole per contenere l’emergenza coronavirus. Si parte allora mercoledì 18 marzo alle ore 14 si parte con i sorteggi. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ognuno da casa propria, estrarranno a sorte le coppie di calciatori ed ex calciatori che si daranno battaglia per vincere l’unica competizione calcistica possibile in questi giorni, ovvero giocando a casa a “Fifa20”, con partite visibili su Internet con Le Iene (clicca qui per sapere tutto). Potete seguire anche l’estrazione sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

I nomi nell’urna sono quelli di Mario Balotelli con il fratello Enock, Marco Materazzi e suo figlio, Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo e figlio, Ciro Ferrara e figlio, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi con Elena Santarelli, Luca Pellegrini, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Javier Pastore, Claud Adjapong, Gonzalo Villar, Andrea Bertolacci, Mohamed Fares, Moise Kean, Domenico Berardi, Mattia Zaccagni, Alfredo Donnarumma, Dusan Vlahovic, Amadou Diawara, Elseid Hysaj, Gianluca Mancini, Salvatore Soviero e Andrea Stramaccioni.

Insomma, ancora poco e sapremo quali saranno gli scontri diretti che riempiranno il calendario della Quarantena League.

Le coppie di avversari si sfideranno a Fifa20 dal divano delle loro case. I match saranno impreziositi dal commento di Pierluigi Pardo che pur avendo già registrato la telecronaca alla versione italiana del gioco si presta a rifare tutto live insieme alla Gialappa’s Band.

Gli incontri cominceranno giovedì 19 marzo fino alla finalissima del 23 marzo.

I social hanno già cominciato a commentare questo evento sportivo senza precedenti nella storia de Le Iene e sbirciando tra i commenti abbiamo già il nome del vostro favorito: Ciro Immobile! Siete tutti d’accordo?