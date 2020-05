News | Ristoratori di nuovo in piazza contro le misure per la riapertura | VIDEO Paolo Polli, ristoratore in sciopero della fame da una settimana, è ancora in piazza con i colleghi, a gridare il suo No alle nuove misure, decise da Inail e Iss, per la riapertura dei locali della ristorazione. “Siamo qui con i nostri figli perché la crisi toccherà anche loro”

Ancora una volta in piazza a protestare, a una settimana dal flash mob di cui vi abbiamo raccontato qui.

All’Arco della Pace, a Milano, ci sono i ristoratori sul piede di guerra per le misure previste per la riapertura dei locali. Misure, in particolare quelle che prevedono uno spazio di almeno due metri tra un tavolo e l’altro, che secondo loro sancirebbero la fine di molte imprese. E a guidare la protesta, insieme al movimento Ho.Re.Ca., è Paolo Polli, che abbiamo già sentito sulla sua scelta di iniziare lo sciopero della fame.

Lo abbiamo intervistato nuovamente, nel video che vedete sopra: “Questo secondo flash mob è nato un po' per caso – ci spiega – quando un ristoratore è venuto qui davanti alla mia tenda con la figlia piccolina. La bambina mi ha chiesto perché io stessi qua in piazza e mi ha detto che le sarebbe piaciuto restare. Il problema per cui stiamo lottando, alla fine, sarà anche dei figli, che non avranno da mangiare, da bere, o i soldi per comprare le cose necessarie per andare a scuola. Il punto fermo della nostra battaglia è sempre lo stesso: se adesso incassiamo due, non possiamo pagare dieci, come l’anno scorso”.

Un flash mob silenzioso, decine di sedie, a distanza di sicurezza e alle spalle i ristoratori. Seduti sulle sedie, questa volta, ci sono i loro figli, che tengono in mano alcuni cartelli inequivocabili (come potete vedere nella GALLERY). “Se apriamo falliamo”, “100% di spesa, 20% di incasso” e una serie di tag che annunciano, probabilmente, la continuazione della lotta: #iononapro, #iononpago,#iostoconpaolopolli, #cosinonhofuturo.

Flash Mob di protesta all'arco della pace

Video e interviste a cura di Doina Strulea