News | La “marcia su Roma” del primo maggio è un flop: “Qui non c'è un'anima” | VIDEO Ieri era in programma una manifestazione non autorizzata a piazza San Giovanni, organizzata su Telegram. Vi abbiamo raccontato com’è stata organizzata la “marcia su Roma”, alla quale non si è presentato quasi nessuno. E sembra che quella chat fosse infiltrata da troll!

“Qui non c’è un’anima”. E’ stato questo il triste epilogo della “marcia su Roma” del primo maggio, organizzata via Telegram da un gruppo di cittadini e piccoli imprenditori per chiedere le dimissioni del governo Conte. Una chat con circa 500 persone in cui noi siamo riusciti a entrare, e vi abbiamo raccontato come si sono organizzati al grido di “Tutti uniti per rovesciare questo governo incapace e assassino”.

Una manifestazione che però è stata un flop: “Qui non c’è nessuno”, scrive un utente su Facebook. Un altro mostra le immagini della piazza deserta, ma dice che “è una vittoria perché abbiamo dimostrato che si può arrivare a Roma”. E infine uno degli organizzatori, che effettivamente ha raggiunto la piazza e lì è stato identificato dagli agenti, scrive: “Ho perso la prima battaglia, vi siete tutti ca**ti addosso”. Insomma, un disastro.

Un flop che però ha regalato qualche momento di ilarità, come potete vedere qui sopra: poco dopo la pubblicazione del nostro articolo, nella chat su Telegram si accorgono ovviamente che qualcuno di noi si era “infiltrato”. E non la prendono benissimo: “IENE INFAMI PER VOI SOLO PUGNALI”. Ma oltre alle minacce, c’è anche altro che bolle nel pentolone…

“Stiamo cercando di arrivare a Montecitorio”, scrive un utente. E un altro: “Ragazzi per favore sono in una laterale di Montecitorio mi sono dietro ormai da 5 minuti” , intendendo probabilmente le forze dell’ordine. “Ma (la manifestazione) è a San Giovanni, non a Montecitorio”, gli fa notare un altro.

E mentre c’è chi sostiene di essere braccato o fermato dalla polizia, l’orario della manifestazione arriva e sulla pagina Facebook c’è chi chiede informazioni: “Fate dirette, fateci sapere come sta andando la situazione a Roma, forza”. E la replica arriva subito da un utente: “Ora vedo di darvi un canale per la diretta”. Ma le cose, come vi abbiamo detto, vanno storte: “Sentite qui non c’è un’anima. Tutto di m*rda. Solo due gatti a San Giovanni!”.

Insomma, la “marcia su Roma” del 2020 è fallita. “Per ora”, dicono loro. Ah, la chat su Telegram nel frattempo è stata cancellata. Per poi arrivare a una nuova scoperta: sembra che alcuni di quei 500 utenti non fossero veri cittadini in marcia per protestare, ma multiaccount di troll che sono riusciti a infilarsi lì per prendere in giro i manifestanti.